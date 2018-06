Arnacher Feuerwehr weiht Fahrzeug ein

Die Freiwillige Feuerwehr Arnach hat nach 34 Jahren im November 2017 ein neues Fahrzeug vom Typ „TSF-W“ bekommen. Dies ist Grund zur Freude und zum Feiern. Um das neue Fahrzeug mit kirchlichem Segen zu versehen und der Bevölkerung vorzustellen, wird am kommenden Wochenende ein zweitägiges Feuerwehrfest mit Staffellauf um den Bürgermeisterpokal der Stadt Bad Wurzach und der Fahrzeugsegnung organisiert.

Nachdem die Arnacher Wehr den Staffellauf um den Bürgermeisterpokal im Jahr 2006 ins Leben gerufen hatten, wird er erstmals wieder in Arnach stattfinden. Die Pokalübergabe dürfte auch einer der letzten öffentlichen Auftritte von Bürgermeister Roland Bürkle in Arnach sein.

Beginn des Staffellaufs, bei dem sich die Feuerwehr-Abteilungen der Großgemeinde Bad Wurzach und der befreundeten Wehren messen, ist am Samstag, 9.Juni, um 16 Uhr. Der Staffellauf wird am Gelände unterhalb des Schulzentrums über die Bühne gehen. Zum Staffellauf wie auch zur anschließenden Siegerehrung mit DJ-Party ab etwa 19.30 Uhr in der Turnhalle Arnach ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 10. Juni, um 10 Uhr wird es dann einen gemeinsamen Kirchgang mit anschließender Fahrzeugsegnung geben. Ab 9.45 Uhr treffen sich die Wehren und Vereine, sie werden gemeinsam mit der Fahne zur Kirche marschieren.

Nach dem gemeinsamen Kirchgang wird je nach Witterung ein Frühschoppen mit Mittagstisch im Freien oder in der Turnhalle angeboten. Umrahmt wird das Ganze von der Musikkapelle Arnach. Für die Kinder gibt es zur Unterhaltung ein Kinderprogramm.