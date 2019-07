Zwischen Ratzenried und Wangen soll ein Radweg entstehen

Nicht erst seit vorgestern will die Gemeinde Argenbühl einen Radweg zwischen Ratzenried und Wangen entlang der Kreisstraße. Der Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU) hat unter anderem zur Realisierung dieses Radwegs eine kleine Anfrage im Landtag gestellt. Das Ergebnis ist weder für Haser noch für die Gemeinde zufriedenstellend. Bei einem Vor-Ort-Termin wurde über Alternativen gesprochen.

„Dieser Radweg ist seit Jahren der große Wunsch in Ratzenried“, gab Bürgermeister Roland Sauter eingangs zu Protokoll. Ursprünglich war er bis an den Bahnhof Ratzenried nahe Käferhofen mit einer Gesamtlänge von circa vier Kilometern angedacht. Nun will man sich auf das erste Teilstück bis zur Abzweigung nach Zurwies fokussieren. Es handelt sich um 1,3 Kilometer. Auf den Prioritätenlisten von Kreis und Land ist auch dieses Vorhaben weit hinten. „Ich weiß, dass diese Listen sind, wie sie sind“, räumte Haser ein. Die Kriterien hält er für nicht zielorientiert: „Wenn man nur auf Unfälle und Fahrzeugaufkommen schaut, wird es entlang der Landesstraßen im ländlichen Raum nie was.“

Radfahren sei heute eine gebräuchliche Alternative zum Auto, findet der Abgeordnete und hält fest: „Es hat mich schon gewundert, mit welcher Leichtigkeit man so was ablehnt.“ Oft hänge die Problematik am Grunderwerb, weiß Roland Sauter und verweist auf seine Zeit beim Landratsamt, als er für solche Themen beim Kreis zuständig war. Im konkreten Fall handle es sich allerdings nur um einen Eigentümer mit dem die Gemeinde in vorab Gesprächen bereits Einigkeit erzielen konnte. Ferner stehe die Gemeinde auch über solche Gespräche hinaus – sprich finanziell – zur Unterstützung des Projekts bereit. Ratzenried sei stark nach Wangen orientiert und dieser Radweg habe in Argenbühl Priorität, so Sauter.

„Wir brauchen einfach Alternativen zum 2,50-Meter breiten Fünf-Sterne-Radweg“, gab sich Haser überzeugt und verwies auch auf die Flächenversiegelung. Er kritisierte: „Ich verstehe nicht, warum man aus Stuttgart immer hört, die Verkehrswende ist so wichtig, aber ihr bekommt in den nächsten zehn Jahren sicher keinen Radweg.“ Sauter stimmte zu: „Da muss man von straßenbautechnischen Wunschvorstellungen runterkommen.“ Dies sei nicht immer möglich. Im Fall des Radwegs nach Wangen machen beispielsweise Hügel Probleme, die man mit einem schmaleren Weg leichter umgehen könnte. „Wenn eine Gemeinde sagt, mir tut’s dies oder mir tut’s das, dann muss es doch auch möglich sein, dass man kleinere Brötchen backt“, brachte Haser seine Meinung abschließend auf den Punkt.