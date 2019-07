Zwei weitere Aufführungen im Freilichttheater

Aufgrund des großen Publikumserfolgs verlängert das Eglofser Freilichttheater die Spielzeit um ein letztes Wochenende: Am Freitag, 2. August und Samstag, 3. August wird „Das Recht der ersten Nacht“ noch einmal aufgeführt. Das Stück spielt im Mittelalter, zur Zeit des Stauferkaisers Friedrich II. Die Bauern stehen unter der Fuchtel ihres Lehensherrn Graf Hartmann von Grüningen. Heiratswillige fürchten, dass der Graf bei den jungen Bräuten vor der Hochzeit vom berüchtigten „Recht der ersten Nacht“ Gebrauch machen könnte. In dieser Zeit wächst in Sizilien ein Kind heran, das den Eglofsern Jahre später als Kaiser Friedrich II zur Freiheit verhelfen will. In lebendigen Bildern zieht das Stück die Zuschauer in 50 Jahre spannender Ereignisse hinein, beleuchtet Hintergründe, Historisches und humorvoll Erfundenes. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr im Stillen Winkel hinter dem Dorfstadel. Karten für die Aufführungen gibt es online auf www.theater-eglofs.de oder per E-Mail an karten@theater-eglofs.de. Das Kartenbüro nimmt telefonische Bestellungen von Dienstag bis Freitag, jeweils 16 bis 19 Uhr unter 07566 / 907723 entgegen.