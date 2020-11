Zwei Streifvorgänge im Gegenverkehr bei Christazhofen

Gleich zu zwei Streifvorgängen im Gegenverkehr ist es am Dienstagmorgen innerhalb weniger Minuten an nahezu derselben Stelle gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 6.30 Uhr kam der 53-jährige Fahrer eines Citroen C 5 auf der L 265 kurz nach Christazhofen in Richtung Kißlegg im Kurvenbereich ein helles Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, wodurch am Citroen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Das andere Fahrzeug fuhr nach der Kollision weiter.

Zu einer Berührung zwischen dem bislang unbekannten Fahrer eines Lastwagengespanns und einem Klein-Lkw kam es kurz danach gegen 6.50 Uhr ebenfalls auf der L 265 kurz nach Christazhofen. Während bei dem Klein-Lkw eines 47-Jährigen der Außenspiegel beschädigt wurde, setzte der Fahrer des Lastwagengespanns seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

In beiden Fällen hat die Polizei Wangen die Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07522 / 9840 um Hinweise zu den unbekannten Fahrern.