Der Musikverein Christazhofen veranstaltet am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Christazhofen ein Konzert mit der Musikkapelle Siggen. Die Gastkapelle unter der Leitung von Roland Braun eröffnet das Konzert mit englischer Volksmusik. Anschließend entführt die Musikkapelle die Zuhörer in die Welt der Märchen und Musicals. Der Musikverein Christazhofen führt mit fanfarenartigen Klängen in den zweiten Teil des Doppelkonzerts ein. Passend zum Beginn des Konzerts spielt der Musikverein dann ein irisches Volkslied, bevor es mit der Sage vom Todtmoos und dem rythmisch anspruchsvollen „Stepstones“ das Konzert beschließt. Foto: Tamara Singer/MV Christazhofen