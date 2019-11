Zwei Autos touchieren sich

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 265 zwischen Neutrauchburg und Christazhofen ereignete. Der 54-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr laut Polizei die Landesstraße in Fahrtrichtung Isny. In dem Waldgebiet auf Höhe Unterharprechts kam ihm der Fahrer eines unbekannten Autos entgegen. Dieser hielt sich offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot, weshalb es zur Kollision der linken Außenspiegel der beiden Wagen kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Christazhofen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 zu melden.