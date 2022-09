Zustellerfahrzeug macht sich selbständig

Auf einer abschüssigen Straße im Bereich Tobelmühle hat am Dienstagnachmittag die Fahrerin eines Zustellerfahrzeugs beim Aussteigen vergessen, die Handbremse zu ziehen. Der VW machte sich daraufhin selbständig und rollte etwa 30 Meter rückwärts in einen Straßengraben, wo er zum Stehen kam.

Nach Angaben der Polizei verletzte sich die VW-Fahrerin bei dem Versuch , ihr rollendes Fahrzeug aufzuhalten, am Bein. Sie musste durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Um ein weiteres Wegrollen und ein Umkippen des VW zu verhindern, sicherte die ebenfalls verständigte Feuerwehr das Fahrzeug an der Unfallstelle bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes.