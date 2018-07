Zur „Autobahn“ kommen auch die Ausfahrten hinzu

Noch einmal hat das Büro Daeges den Gemeinderat von Argenbühl über die relevanten Punkte zur Planung der „Backbone-Trasse“ von Au nach Eglofs informiert. Vor allem der Nachweis über die Kostenunterschiede war es, der laut Beschluss vom 27. Juni erörtert werden sollte.

„Trassenoptimierung“ und „Kostenaufteilung“, so hießen die beiden Themen vom Mittwoch. Bei der ersten groben Planung war noch die kürzeste Trasse gewählt worden. Dann, nach der Beauftragung des Büro Daeges durch den „Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg“, dem Argenbühl mit Beschluss vom März 2016 beigetreten war, wurde die Strecke so geführt, dass möglichst viele Gebäude daran anschließen können. So zum Beispiel auch die Siedlung in Göttlishofen.

Des Weiteren gelangte die ursprüngliche Planung des Backbones nur bis zur Schule Eglofs. Bei der neuen Planung wird die Leitung durch Eglofs bis zum neuen Baugebiet geführt. So können alle zu erstellenden Häuser mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden.

Ging die ursprüngliche Planung nur von der Hauptleitung, also vom sogenannten Backbone, aus, so sind in der Planung Daeges alle Hausanschlüsse mit eingerechnet. Nachvollziehbar wurde vor Augen geführt, wie sich dieses Prinzip bildhaft darstellt: Die ursprüngliche Planung war die Autobahn durch die Gemeinde. Jetzt sind auch die Ausfahrten dazugekommen.

Da der Hauptverteiler für ganz Eisenharz im Bereich des Gewerbegebietes „Messnerwiddum“ liegt, wurde beschlossen, diesen Bereich sinnvollerweise zusammen mit dem Backbonenetz zu realisieren. In Absprache mit der Gemeinde hat der Zweckverband einen entsprechenden Änderungsantrag für die Zuschuss-Maßnahme gestellt.

In der Kostenfrage wurde zum besseren Verständnis anhand einer Tabelle aufgeschlüsselt, wie es zu den errechneten Quadratmeterpreisen und dem Mittelwert von 125 Euro kam. Dass einzelne Positionen im Vergleich zu anderen unterschiedlich hoch angesetzt sind, wurde so begründet: Einmal sind bereits Leerrohre vorhanden, im anderen Fall nicht. Aber auch der hohe Anteil von Strecken im Asphaltbereich trägt zur Kostensteigerung bei. Hier müssen die Leitungen hauptsächlich in Gehwegen mit dem Öffnen und wieder Verschließen der Decken verlegt werden.

Wie vom Gemeinderat beschlossen, soll im Herbst 2018 eine Vergabe der Arbeiten erfolgen. Der Ausführungszeitraum ist für März bis November 2019 vorgesehen.