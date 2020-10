Bei einem Unfall am Montag gegen 7.20 Euro in Eisenharz ist Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden.

Wie die Polizei in einer Mitteilung an die Presse schreibt, wollte der 34-jährige Fahrer eines Kleinbusses von der Kirchstraße nach links in die Eglofser Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit bog eine 43-jährige Autofahrerin von der Eglofser Straße nach links in die Stephanusstraße, noch bevor der Kleinbus den Einmündungsbereich verlassen hatte. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen.