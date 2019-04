Zeppelin landet in Eisenharz

Langsam schwebt er aus Richtung Wangen kommend auf die wartenden Fluggäste zu, landet mit laut brummendem Propeller auf der Wiese kurz nach Ortseingang und schwebt nach wenigen Minuten und mit neuen Passagieren beladen wieder davon: Der erste Zeppelin, der in Eisenharz gelandet ist.

An Bord waren Mitarbeiter und Betriebsrentner der Firma Bolz Intec, die zum 100. Geburtstag des Unternehmens alle einen je circa 40-minütigen Rundflug machen konnten. Eine Gruppe startete in Friedrichshafen, die anderen steig in Eisenharz ein und flog Richtung Alpsee. Einer der Passagiere war auch Frank Geisenhof: „Wir sind etwa 300 Meter hoch geflogen, wurde uns an Bord erklärt. Es war erstaunlich zu sehen, wie klein alles von oben wirkt.“ Die Firma Bolz Intec hat übrigens eine besondere Verbindung mit den Zeppelinen. Vor 100 Jahren begann die Firma in Friedrichshafen mit der Produktion von Treibstofftanks für Zeppeline.