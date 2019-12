Wiedersehen auf dem Dorfplatz

Einen Tag vor Heiligabend haben sich dieses Jahr wieder Familien, Studierende und Freunde auf dem Dorfplatz in Eglofs zur Megletzer Weihnacht getroffen. Der 23. Dezember habe Veranstalter Nicolas Riether vom Rathausverein bewusst gewählt, weil viele Menschen an diesem Tag Zeit haben.

„Der ursprüngliche Gedanke war, dass wir einen Treffpunkt ermöglichen, bei dem Familien zusammen kommen und sich alte Freunde wieder sehen“, sagte Riether. Bei der Dorfweihnacht habe es auch schon Klassentreffen gegeben. Die Megletzer Weihnacht fand heuer zum dritten Mal statt. Rund 200 bis 300 Besucher haben sich mit einer heißen Tasse Glühwein auf Weihnachten eingestimmt.

Dabei unterstützten sie örtliche Vereine, wie den SV Eglofs oder die Musikkapelle. Denn einen Teil der Erlöse spenden die Vereine an wohltätige Zwecke. „Wir geben unseren ganzen Erlös, abzüglich der Ausgaben, an die Kindernothilfe“, so Dennis Rauch vom Verein SG Hütte. Obwohl sie kein eingetragener Verein seien, machen die Mitglieder trotzdem bei der Dorfweihnacht mit, sagte er. Trotz Rauchs Definition als „Spaßverein“ helfen sie mit ihrer Spende hilfsbedürftigen Kindern.

Der Elternbeirat des Kindergartens St. Martin investiert seinen Erlös aus Glühwein und Punsch ebenfalls für Kinder. Vergangenes Jahr konnte der Kindergarten einen Kinderbus vom Erlös anschaffen. Laut den Eltern soll der Bus dieses Jahr mit einer Regenhaube und einer Gepäckablage ausgestattet werden.

Im Badhaus stellten Kunsthandwerkerinnen ihre Produkte aus. Darunter Sonja Farr, die aus Birken-und Kiefernholz oder aus sog enannter Flugzeugpappel weihnachtliche Dekorationen sägt. Sie war zum zweiten Mal als Ausstellerin dabei. Während Farr sich um Kunden kümmerte, durften Kinder im Badhaus festlichen Weihnachtsgeschichten lauschen.