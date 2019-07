Welche Aufgaben diese Argenbühler Räte übernehmen

„Ich gelobe Treue zur Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten.“, so lautete der erste Satz der Verpflichtungsformel, welche die frisch gewählten Argenbühler Gemeinderäte am Mittwoch im Bürgersaal des Rathauses in Eisenharz sprachen. Bei der konstituierenden Sitzung wurden mit Roland Kempter (CDU) und Ingrid Brauchle (Unabhängige) auch die ehrenamtlichen Stellvertreter von Bürgermeister Roland Sauter gewählt.

Auf die verschiedenen Ausschüsse und sonstigen Gremien verteilen sich die elf Räte der CDU und die fünf Räte der Unabhängigen Liste (UA) per Einigung unter den Fraktionen wie folgt: Im Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Waltershofen (IKOWA) wird Argenbühl vertreten von Georg Deiss (Stellvertreter: Frank Rait), Ulrich Müller (Christoph Huber) und Simon Rimmele (Roland Kempter), sowie Renate Vochezer (Stephan Prinz). Im Kindergartenausschuss sind Nico Riehter (Andreas Loritz), Frank Rait (Claudia Prinz-Weber), Christoph Huber (Andrea Haußmann) und Stefan Boneberg (Jessica Harelt). In den Zweckverband der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu wurde Andreas Loritz (Stephan Prinz) entsandt. Vertreter für den Arbeitskreis der Tourismusgemeinschaft Isny-Argebühl sind Claudia Prinz-Weber (Frank Rait), Andrea Haußmann (Stefan Gräser), Ingrid Brauchle (Renate Vochezer) und Jessica Hanelt (Stephan Prinz). Stefan Gräser (Simon Rimmele) und Stefan Boneberg (Jessica Hanelt) sitzen im Jugendbeirat.

In der Bürger- und Sozialstiftung muss laut Satzung ein Gemeinderat pro Teilort Mitglied im Stiftungsrat sein. Bei Göttlishofen und Siggen läuft das auf Andrea Haußmann und Ingrid Brauchle hinaus. Auf die restliche Besetzung einigte man sich wie folgt: Simon Rimmele (Christazhofen), Stephan Prinz (Eglofs), Andreas Loritz (Eisenharz) Ulrich Müller (Ratzenried).

Außerdem war in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats das geplante Neubaugebiet „Fuchsbühl Erweiterung“ in Eglofs Thema. Ein ausführlicher Bericht zu der Diskussion über das Vorhaben mit 36 Einfamilien- und Doppelhäusern, sowie der Reihenhäusern und vier Geschosswohnungsbauten folgt.