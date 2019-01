Weiterer Mobilfunkmast für Argenbühl ist einen Schritt weiter

Um die A96 mit einem besseren Netz auszustatten, will die Deutsche Funkturm GmbH einen 30 Meter hohen Mobilfunkmast bei Niederwangen errichten. Der Standort befindet sich am Südrand einer zu einem Privatgrundstück gehörenden Waldfläche und liegt 30 bis 40 Meter von der Autobahn entfernt. Der Abstand zum Siedlungsrand beträgt 400 Meter, von Alt-Feld 350 Meter. Ein entsprechender Bauantrag wurde im November gestellt. Auch das Telekommunikationsunternehmen Vodafone plant, in Amtzell einen Funkmasten nahe der A96 zu bauen. Angedacht ist ein Platz in Untermatzen. Seitens der Gemeinde spricht nichts dagegen, sagte Bürgermeister Clemens Moll in einer Gemeinderatssitzung Ende 2018. Ein umstrittener Sendemast nahe der Autobahn in Waltershofen wird derzeit fertig gestellt. Er steht seit Ende 2018. (mag/vst)