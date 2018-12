Weihnachtsstimmung bei der Dorfweihnacht Ratzenried

Rund um den St. Georg-Brunnen findet am Samstag, 8. Dezember, von 15 bis 20 Uhr auch in diesem Jahr wieder die Dorfweihnacht Ratzenried statt. Die Ankündigung verspricht geselliges Beisammensein bei warmen Feuerstellen mit Glühwein, Punsch, Kaffee, Kuchen sowie Kässpätzle mit „Schuss“ und Grillgut. Im Rahmenprogramm ist für musikalische Unterhaltung mit der Musikkapelle Ratzenried, Kinderchöre der Grundschule und Kindergarten, Jugendblasorchester und den Allgäuschotten gesorgt. Kinder können an der „Bastelaktion im Warmen“ teilnehmen und ein Kasperletheater besuchen, so die Ankündigung. Die Ratzenrieder Dorfweihnacht wird von der Freiwilligen Feuerwehr, der Landjugend, der Frauenturngruppe und des Bike Teams „Ritzelflitzer“ des TSV Ratzenried gemeinsam ausgerichtet. Archivfoto: Vera Stiller