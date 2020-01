Wegen schlechten Internet bald nicht mehr konkurrenzfähig

Um über Breitbandausbau und die Schaffung von Wohnraum zu sprechen, haben der Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU), Bürgermeister Roland Sauter sowie die Gemeinderäte Georg Deiss (CDU) und Andreas Loritz (CDU) das Ingenieurbüro IFP-Weber in Argenbühl-Eisenharz besucht.

In einer offenen Diskusion hat der Geschäftsführer laut Mitteilung des Unternehmens die „Nöte“ des Ingenieurbüros erklärt. Datenbearbeitung und -austausch von komplexen Gebäudemodellen erfolgen standardmäßig über das Internet. In Echtzeit werden Konstruktionen bearbeitet und ausgetauscht, schreibt der Geschäftsführer in der Mitteilung. Dabei seien enorme Datentransvers erforderlich.

Das Büro müsse sich täglich mit sehr langsamen Internet rumschlagen, so Weber weiter. Das Unternehmen sei so nicht konkurrenzfähig: „Wir können uns es über kurz oder lang nicht mehr leisten dem Internationalen Standard hinter her zu hinken.“ Das Unternehmen benötige dringend Breitbandanschluss. Damit steht das Ingenieurbüro IFP-Weber nicht alleine da. Wie die „Schwäbische Zeitung“ kürzlich berichtete, klagen auch andere Gewerbetreibende klagen über einen Nachteil gegenüber der Konkurrenz wegen einer schlechten Internetverbindung . Weber monierte bei dem Gespräch laut Mitteilung zudem, dass in den anderen Gemeinden des „Zweckverbandes Breitbandversorgung Backbone“ deutlich mehr passiert ist als in Argenbühl. Auch der weitere Arbeitsplatzausbau hänge davon ab, wann ein Breitbandanschluss zur Verfügung gestellt werden kann. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, versprachen Haser und Bügermeister Roland Sauter das Anliegen prüfen zu lassen um alsbald eine Lösung zu finden.

Zudem sei bei dem Unternehmensbesuch die Themen Wohnraumausbau und Flächenverbrauch im ländlichen Raum angesprochen worden. Anstatt Einfamilienhäuser auszuweisen, müssten auch Mehrfamilienhäuser auf dem Land gebaut werden, heißt es in der Mitteilung. „Sonst kann der Wohnraumbedarf der nächsten Jahren in keinster Weise gedeckt werden“, wird Haser in der Mitteilung zitiert. Ebenso müsse die Sanierung der Bestandsgebäude angegangen werden.

Dafür müssten Investoren gefunden werden, denn das Land alleine sei nicht in der Lage das alleine zu stemmen, wird Haser in der Mitteilung zitiert. Gemeinderat Georg Deiss habe eingebracht, dass das geltende Steuerrecht zur Abschreibung von Investitionen bei Sanierung nicht dazu beitrage private Investitionen anzukurbeln. Die „mittlere Generation ab 50“ hätte kein Interesse bei einer Abschreibungsdauer von 40-50Jahren noch zu investieren, wird Deiss zitiert. Um dies zu ändern müssten die Steueranreize für Schaffung von Wohnraum im Bestand deutlich verbessert werden.

In diesem Zusammenhang erwähnt Andreas Loritz laut Mitteilung, dass die nach Paragrafen 13b des Baugesetzbuch ausgelaufene beschleunigte Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen zu Wohnnutzungen, die sich an im Zusammenhang bebauter Ortsteile anschließen, nicht grade förderlich zur Wohnraumschaffung seien. Haser stellt laut Mitteilung klar, dass dieses beschleunigte Verfahren aller Wahrscheinlichkeit noch im Frühjahr 2020 wieder aufgelegt wird. Auch soll es gemäß dem Paragrafen 35 Baugesetzbuch „Bauen im Außenbereich“ Erleichterungen in Bezug auf die Schaffung von Wohnraum geben, wird Haser in der Mittelung zitiert.

Geschäftsführer Weber, dessen Firma sich mit Sanierungen und Revitalisierungen von Bestandsgebäuden beschäftigt, wünscht laut Mitteilung von der Politik „Fingerspitzengefühl“ bei der Auswahl der Fachplaner. Architekten könnten die komplexen Anforderungen an die Gebäudehülle bei größeren Bauvorhaben nicht mehr alleine bewältigen.