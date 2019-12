Wasserversorgung Argenbühl erzielt wieder Gewinne

Die Wasserversorgung Argenbühl hat zwölf Baustellen, für die kommendes Jahr Geld benötigt wird. Bei der für 2019 letzten Gemeinderatssitzung am Mittwoch hat Kämmerer Gerhard Butscher den Wirtschaftsplan für 2020 präsentiert. Ein geplanter Jahresgewinn von 21 700 Euro fließt in den Neu- und Ausbau der Wasserleitungen.

Rückblick: Die Wasserversorgung hat 2018 mit dem trockenen Sommer einen Jahresgewinn von 96 548 Euro erzielt. Mehr als doppelt so viel, wie die ursprünglich geplanten 43 430 Euro. 2018 konnten 451 987 Kubikmeter Wasser verkauft werden. Zum 31. Dezember 2018 bestand ein Deckungsmittelüberschuss von 60 000 Euro, der zur Finanzierung der Maßnahmen kommendes Jahr eingesetzt wird. 2019 haben die Bürger aus Argenbühl circa 410 000 Kubikmeter Wasser verbraucht. Der Gewinn beläuft sich 2019 auf 20 100 Euro. „Auch dieses Jahr kann mit einem höheren Verkaufserlös gerechnet werden“, sagte Butscher den Gemeinderäten.

Die Einnahmen von 690 000 Euro übersteigen auch im Jahr 2020 die Ausgaben von 635 300 Euro. Denn: Durch die Erhöhung des Kubikmeterpreises von einem Euro auf 1,17 Euro im Jahr 2018, ist für 2020 einen Gewinn über 21 700 Euro kalkuliert. Die Bürger verbrauchen laut Hochrechnungen circa 440 000 Kubikmeter Wasser kommendes Jahr.

Einige Investitionen

Der Überschuss aus 2018 und der Gewinn von 2020 werden in die Finanzierung investiert. Damit die Kosten gedeckt werden, nimmt die Wasserversorgung zusätzlich einen Kredit über 513 000 Euro auf. Vom geplanten Finanzierungsbedarf in Höhe von 755 600 Euro nutzt die Wasserversorgung 55 000 Euro für die Restzahlung des Hochbehälters in Isnyberg und 20 000 Euro, um das Bestandsnetz zu digitalisieren. Über 450 000 Euro fließen in den Aus- und Neubau der Wasserleitungen in die Baugebiete Christazhofen-West, Fuchsbühl-Erweiterung in Eglofs oder Brauereiwiese Ratzenried. Der größte Batzen in Höhe von 300 000 Euro wird für die Wasserleitung Straß-Bühl-Aschen verwendet.

Sauter: Wasserversorgung steht gut da

„Die Investitionen sind nötig, um das Netz in einen zeitgemäßen und aktuellen Zustand zu bringen“, sagte Butscher. Neben Leitungserweiterungen brauche man ein Gerät zur Ortung von Wasserrohrbrüchen. Denn das Wassernetz sei mehr als 50 Jahre alt, sagte Bürgermeister Roland Sauter. Gemeinderat Nicolas Riether (CDU) hat sich erkundigt, wie die Gemeinde künftig vorgehen will. Laut Sauter ist der erste Schritt einer zukunftsfähigen Strategie, dass die Lage aller Leitungen digitalisiert wird. Innerhalb von fünf bis zehn Jahren sei geplant, dass die Instandhaltung der Rohre nicht nur von Mitarbeitern abhängig sei. Je nach Bedarf werden die Rohre sukzessiv ausgetauscht, sagte Tiefbauamtsleiter Fridolin Schorer.

Ein weiterer Punkt war die Verformung des neugebauten Hochbehälters in Isnyberg, bei dem noch 55 000 Euro an Zahlung ausstehen. Ob die Verformung noch im Toleranzbereich liegt, werde aktuell geprüft, sagte Sauter. Den Missstand habe er schon angemahnt, fuhr er fort. Trotz regen Veränderungen stehe die Wasserversorgung gut da. „Wir haben uns die letzten Jahre positiv entwickelt“, sagte Bauamtsleiter Hans-Peter Hege über die Wasserversorgung.