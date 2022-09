Was ist eigentlich Argenbühl? Über die Geburt einer künstlichen Gemeinde

Jubiläumsfest mit Döfer-Rallye

Das Gemeindejubiläum feiert Argenbühl am Sonntag, 11. September. Start des Jubiläumstags ist laut Pressemitteilung der Gemeinde in Christazhofen. Dort gibt es demnach um 10 Uhr einen Festgottesdienst mit Patrozinium und Segnung des neuen Dorfplatzes, und dort fällt um 13 Uhr der Startschuss für eine Rad-Rallye durch die Dörfer Argenbühls. Diese wird begleitet von einem musikalischen, kulinarischen und sonstigem Unterhaltungsprogramm diverser Argenbühler Vereine in den Dörfern Christazhofen, Göttlishofen, Ratzenried, Siggen und Eisenharz.

In Göttlishofen stellt etwa die Freiwilligen Feuerwehr Argenbühl um 14 Uhr eine Unfallszene mit anschließender Rettung nach. In Ratzenried ist unter anderem um 15 Uhr eine Führung durch das Heimatmuseum mit dem Heimatverein Ratzenried angesetzt. Auf der Siggener Höhe befindet sich die 4. Rad-Rallye-Station und in Eisenharz können die Teilnehmer ihre Stempelkarten für die Tombola abgeben. Verlosung ist um 18.30 Uhr. Ein kleiner Streetfoodmarkt stillt Hunger und Durst. Ab etwa 21 Uhr gibt es ein Konzert mit der Band „Wild Chucks“.

Die Gemeinde hat für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger einen roten Oldie-Bus organisiert, der die Senioren von Dorf zu Dorf fährt. Weitere Infos zum Fahrplan und Jubiläumsprogramm: www.argenbuehl.de