Vortrag und Exkursion über heimische Amphibien

Einen Bildvortrag mit anschließender Amphibienexkursion an einen Weiher in Ratzenried bietet der Heimatverein Ratzenried am Freitag, 9. März, an. Jedes Jahr wandern die Amphibien zu den Laichgewässern und geraten damit ins Blickfeld, so der Heimatverein. Die Laichgewässer, Sommer- und Winterquartiere sind als Nahrungsgebiete und Lebensräume wichtig.

Beim Vortrag werden Kröten-, Frosch- und Molcharten im Kreis Ravensburg vorgestellt. Auch die ökologischen Ansprüche und Schutzmaßnahmen an Straßen werden erläutert. Eine aktuelle Schutzmaßnahme stehe auch in Ratzenried an, so der Heimatverein. Entlang der Straße und beim Platzweiher seien Schutzzäune aufgebaut.

Der Bildvortrag beginnt am Freitag, 9. März um 16 Uhr im Gasthaus Ochsen und dauert etwa 60 Minuten. Referent ist Bertrand Schmidt, Kreisökologe in der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Er bringt auch lebende Molche im Kleinaquarium mit. Die Amphibienexkursion an einen Weiher in Ratzenried findet statt, wenn es das Wetter zulässt. Teilnehmern wird empfohlen, festes Schuhwerk, eine Taschenlampe sowie eine Warnweste mitzubringen. Die Exkursion dauert etwa eine Stunde. Der Heimatverein hofft auch, dass sich weitere Bürger für das Projekt begeistern können.