Von der Straße abgekommen

Eine leicht verletzte Person sowie etwa 750 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der B 12 gefordert. Ein 23-Jähriger verlor laut Polizei vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kehre der Eglofser Steige die Kontrolle über sein Motorrad, schleuderte von der Fahrbahn und stürzte. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, sein Zweirad wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die B 12 kurzfristig gesperrt werden.