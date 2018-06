Ein Schaden von etwa 1500 Euro ist am Sonntag, gegen 12.15 Uhr, bei einem Unfall auf der B 12, im Auslauf der Eglofser Steige, entstanden. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Klein-LKW von Isny in Richtung Wangen und kam, kurz nach der Abzweigung Steinegaden, auf der schneeglatten Straße von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Weil das Auto noch in die Fahrbahn hineinragte, kam es zu Behinderungen.