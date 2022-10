Volleyball: SV Eglofs feiert Auftakt nach Maß

Perfekter Start für die Eglofser Volleyballfrauen in die Saison. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft gewann ihre Partien.

Die erste Frauenmannschaft mit Trainer Matthias Raschka war in der Bezirksliga Süd zu Gast beim Landesligaabsteiger TSV Laupheim. Nach anfänglicher Nervosität fand der SV Eglofs gut ins Spiel. Erst in der Crunchtime konnten sie sich jedoch mit einer Aufschlagserie von Leonie Spieß absetzen. Durch einen Monsterblock von Meike Bodenmiller ging der erste Satz mit 25:18 nach Eglofs. Diesen Schwung nahmen die grün-gelben Mädels mit in den zweiten Satz. Aktives Blockspiel, variable Angriffe und gute Nerven führten am Ende zu einem Satzgewinn von 25:21. Im dritten und letzten Satz ließen die Eglofserinnen nichts mehr anbrennen. Durch eine stabile Annahme und großen Siegeswillen konnten die Damen auch den entscheidenden Satz mit 25:11 für sich entscheiden.

Eglofserinnen beweisen den längeren Atem

Die zweite Mannschaft des SV Eglofs begrüßte den SV Unlingen zu ihrer ersten Partie der Saison in der A-Klasse 2 Süd. Mit vollem Elan und Siegeswillen starteten die grün-gelben Damen in den ersten Satz und konnten den SV Unlingen von Beginn an unter Druck setzen. Die Gegnerinnen konnten sich auch im weiteren Verlauf des Satzes nicht festigen und so ging der erste Satz mit 25:8 Punkten klar an den SVE. In Satz 2 galt es, den SV Unlingen weiterhin unter Druck zu setzen und den Einstieg in diesen Satz zu erschweren. Dem Aufsteiger aus der B-Klasse konnten die Damen durch druckvolle Aufschläge und gezielte Schläge auch diesen Satz mit 25:9 abnehmen. Im darauffolgenden Satz zeigte sich zunächst ein verändertes Bild: Die Gegnerinnen stabilisierten ihre Annahme und konnten so mehr Druck am Netz aufbauen. Schlussendlich bewiesen die Damen des SVE allerdings den längeren Atem und durch einige Fehler der Gäste, sicherer Annahmen und gezielter Aufschläge konnte dieser Satz mit 25:18 geholt werden.

Zur zweiten Partie des Spieltags war der Bezirksliga-Absteiger VfB Friedrichshafen zu Gast. Es galt, den Schwung des ersten Spieles mit in das neue Spiel zu nehmen und gleich konzentriert zu starten. Dieses Ziel wurde in den ersten beiden Sätzen sehr gut umgesetzt. Die Gegnerinnen hatten Schwierigkeiten, sich an die Gegebenheiten der Halle in Eglofs anzupassen und zum Spielaufbau zu kommen. Der SVE nutzte dies und konnte diese Sätze mit gezielten Schlägen, starkem Block und viel Ehrgeiz mit 25:10 und 25:17 für sich gewinnen. Im nächsten Satz wurde das Können der Damen allerdings noch einmal auf die Probe gestellt. Die Eglofserinnen kamen sehr schwer in den dritten Satz und mussten aufgrund einiger Annahmefehler gleich zu Beginn einem Punkterückstand von 7:14 hinterherrennen. Dieser Rückstand konnte durch eine Aufschlagsserie von Stefanie Nowak geschmälert werden, beim Punktestand von 18:14 war nun wieder alles drin. Die Gegnerinnen hatten sich nun vollends an die Hallengegebenheiten angepasst und ein spannendes Spiel auf Augenhöhe um die letzten Punkte des Satzes nahm seinen Lauf. Die Eigenfehler konnten reduziert werden und der Druck am Netz wurde weiterhin ausgebaut. Somit konnte dieser Satz mit 25:23 Punkten gewonnen werden.