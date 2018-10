Vier junge Frauen aus Argenbühl spenden ihre Haare

Vor zwei Jahren haben Annette Kimpfler (19), Laura Mösle (21), Leonie Klotz (16) und Tanja Klotz (19) beschlossen, ihre Haare wachsen zu lassen, um die Mindestlänge von 27 Zentimeter für eine Haarspende zu erreichen. Der Verein „Die Haarspender“ sammelt Haarspenden und verarbeitet diese zu Perücken weiter, teilen sie mit. Für eine Perücke benötige man vier Haarspenden und 360 Euro.

Diese Perücken würden dann an kranke Kinder in Deutschland, Österreich und Ungarn vergeben. Eine Echthaarperücke koste zwischen 1500 bis 3000 Euro, was sich viele Familien für ihr Kind nicht leisten könnten. „D

urch so eine Perücke schenkt man einem Kind ein Stück Lebensfreude“, sagen sie.

Das sei auch die Motivation der vier Mädchen gewesen. „Unsere Haare wachsen ja wieder nach.“ Im Haarstudio Netzer in Eisenharz wurde ein Zopf nach dem anderen abgeschnitten. Vier Stunden nahmen sich die Friseurinnen Noelle Lopez und Martina Janser Zeit, um diese Haarspendeaktion mit einem kostenlosen Haarschnitt zu ermöglichen. Annette Kimpfler spendete 52 Zentimeter ihrer Haare, Laura Mösle 40 Zentimeter, Tanja Klotz 38 Zentimeter und Leonie Zentimeter, Auszubildende im Haarstudio Netzer, 39 Zentimeter. Das Bild zeigt (von links) Tanja Klotz, Annette Kimpfler, Laura Mösle, Leonie Klotz, Noelle Lopez und Martina Janser.