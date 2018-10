Vier Bauplätze in Argenbühl vergeben

Der Gemeinderat Argenbühl hat in seiner Sitzung am Mittwochabend insgesamt vier Bauplätze vergeben. Zwei in Eglofs im Baugebiet „Freie Bauernstraße“ sowie zwei Grundstücke in Ratzenried im Baugebiet „Argenstraße“. Die Zustimmung zum Verkauf erfolgte laut dem stellvertretenden Hauptamtsleiter Martin Rädler einstimmig.

Übrigens war die Sitzung am Mittwochabend ein kleines Jubiläum für den Argenbühler Gemeinderat: Beinahe auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde nämlich die erste Sitzung im Bürgersaal abgehalten, und zwar am 22. Oktober 1998. Damals leitete der ehemalige Bürgermeister Josef Köberle die Sitzung im vor 20 Jahren neu eingeweihten Rathaus.