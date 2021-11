Verein will sein Angebot ausweiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21. Oktober 2021 fand die zweite Mitgliederversammlung seit Bestehen des Vereins statt. Nach ausführlichen Berichten der Vorstandschaft, Schriftführer, Kassier, Kassenprüfer und Abteilungsleitungen nahm Renate Vochezer als eines der 24 anwesenden Mitglieder die Entlastung vor. Die anschließende Wiederwahl der bisherigen Mandatsträger war einstimmig.

Die drei gleichberechtigten Vorstände berichteten von einem sehr positiven Verlauf. 204 Mitglieder zählt der Verein inzwischen, rund 60 davon setzen sich tatkräftig für das Wohl der älteren und hilfsbedürftigen Mitbürger in den Ortschaften Ratzenried, Göttlishofen, Siggen, Christazhofen und Enkenhofen ein.

Brigitte Kellermann als Verantwortliche für das ArgenMobil berichtet, dass im Jahr 2020 je Fahrtag durchschnittlich zwei Fahrgäste von der Haustür zum Fahrziel und zurück befördert wurden.

Manfred Schneider berichtet über die wichtigen Eckpunkte, Einzelhilfen und Veranstaltungen der Abteilung Hilfen im Alltag. So waren in 2020 gut 20 Helfer im Einsatz.

Der Verein hat u. a. Hygienekurse, Erst-Helfer-Kurse und Fortbildungen in der organisierten Nachbarschaftshilfe für seine Mitglieder angeboten.

Als drittes Thema erläutert Anton Glatthaar, dass aktuell in der Projektgruppe unter Leitung von Herrn Bürgermeister Sauter das Konzept zum Thema Wohnen konkretisiert wird.

Bürgermeister Roland Sauter berichtet zum Themenschwerpunkt Seniorenwohnen in Ratzenried in Bezug auf die Gemeinde. Die Ergebnisse und erste konzeptionelle Arbeiten zwischen Betreiber, Gemeinde und Verein wurden dem Gemeinderat inzwischen in einer öffentlichen Sitzung in Christazhofen vorgestellt.

Neue Aktivitäten sollen noch vor Jahresende starten. Langfristig sollen Begegnungsangebote entwickelt werden, die das Vereinsamen von älteren Menschen verhindern.

Die Finanzierung der Angebote wird durch Sponsorengelder, Spenden und Mitgliederbeiträge ermöglicht. Dank gilt deshalb allen Gönnern des Vereins, insbesondere bei der Bürger- und Sozialstiftung und der Gemeinde Argenbühl für die Erstanschaffung des ArgenMobils sowie bei allen Mitgliedern.

Das Vorstandsteam besteht aus: Brigitte Kellermann, Roland Sauter, Manfred Schneider; Kassier Jürgen Vollmer, Schriftführerin Lucia Schotten, Kassenprüfer Ursula Simon und Georg Hengge, Abteilungsleitungen Brigitte Kellermann, Manfred Schneider und Anton Glatthaar. Beisitzer (ohne Wahl): Erich Sickinger und Andreas Göschl.