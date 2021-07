Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mit einer Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille ist ein 44-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in Argenbühl unterwegs gewesen.

Einer Polizeistreife war laut Bericht zuvor das Fahrzeug ohne eingeschaltetes Licht aufgefallen. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Verzögerungen in der Aussprache und in seinen Bewegungen. Er musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den 44-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.