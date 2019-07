Egal ob in der Mannschaft oder alleine: Seit der letzten Sportlerehrung der Gemeinde Argenbühl haben es wieder sämtliche Athleten geschafft, mit ihren Leistungen aufzufallen. „Das verwundert nicht, wenn man sich das große Engagement der Ehrenamtlichen anschaut“, stellte Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter am Mittwochabend bei der Sportlerehrung fest. Für die engagierten Mitglieder der Sportvereine soll es nicht bei einem „Präsentle“ und einer Urkunde bleiben: Gerne investiere die Gemeinde, wie Sauter mit Nachdruck betonte, in die für den Sportbetrieb nötige Infrastruktur.

Zunächst war es Stephan Röhl, Abteilungsleiter Volleyball bei der SG Christazhofen, der eine Mannschaft präsentieren durfte. Die weibliche U14 habe es in der vergangenen Saison geschafft, in der Allgäuer-Eichenkreuz-Runde ungeschlagene Meisterin in der A-Klasse zu werden. Stolz berichtete Trainerin Sandra Freigang: „Unsere Küken haben keinen einzigen von über 20 Sätzen abgegeben.“

Auf eine ganz besondere Einzelehrung durfte Tobias Müller vom TSV Ratzenried eine Laudatio halten. „Ehrgeizig, fleißig und mit Talent gesegnet“, das sei die junge Pia Landsbeck beim Fußballspielen. Große Erfolge habe sie bereits in der Auswahl des württembergischen Fußballverbands feiern können. Müller musste bekannt gegeben: „Pia, wir sind sehr stolz auf dich, aber – wie das bei unseren Besten nunmal so ist – werden wir uns von dir verabschieden müssen.“ Landsbeck wird künftig beim SV Alberweiler in der U15-Bundesliga kicken.

Ebenfalls junge Fußballerinnen, aber gleich eine ganze Mannschaft, wurden vom SV Eglofs in die Sportlerehrung entsandt. Mit ihren Trainerinnen Angelina Netzer und Elisa Bräuninger waren sie nicht nur dritte bei den württembergischen Hallenmeisterschaften, sondern auch ungeschlagene Meister in der Kreisstaffel. Auch die erste Herrenmannschft der Eglofser Kicker durfte mit Trainer Klaus Schmäl und Franz Haas eine Ehrung empfangen. „Ein Sommermärchen: Sie sind über drei Relegationsspiele erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga gekommen“, freute sich Vorstand Richard Offinger. Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass derzeit wieder nicht in der Bezirksliga gespielt wird. „Wahrscheinlich weil die Jungs so gerne Relegationsspiele spielen“, mutmaßte Offinger. Ungeschlagene Meisterinnen der Bezirksstaffel sind hingegen die Eglofser Volleyball-Mädels der U20 mit ihren Trainerinnen Julia Sigg und Melanie Mader. Auch für sie gab es eine Mannschaftsehrung.

Einen Reigen an Turnern, die beim Landesturnfest eine ansehnlich Platzierung eingefahren haben, durfte Andreas Schneider vom Turnverein Eisenharz ankündigen. Es waren: Leonie Edelmann im 8-Kampf, Marie Müller im 6-Kampf, Guido Stadelmann im Acht-Kampf, Nico Steinhauser beim Turnathlon und – da durfte sich der Laudator selbst nennen – auch Andreas Schneider hat beim Landesturnfest im Mehrkampf eine gute Figur gemacht. Damit aber nicht genug. Vereinschef Engelbert Weber hatte noch eine ganz spezielle Ehrung vorzunehmen: Nach knapp 39 Jahren als Kassier hat Reinhold „Holdie“ Hamburger vor kurzem sein Amt abgegeben. Weber sprach im Dank und Anerkennung an Hamburger aus und appellierte im gleichen Atemzug an die jungen Sportler im Saal: „Irgendwann ist die aktive Karriere sicher vorbei, dann können euch eure Vereine aber trotzdem noch gut brauchen.“