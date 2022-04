Unbekannter bricht in Lagerhalle ein

Ein Einbrecher ist im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Lagerhalle in der Kirchstraße in Eisenharz eingebrochen.

Der Täter öffnete laut Polizeibericht das verschlossene Rolltor mutmaßlich mit einem Werkzeug. Im Inneren brach er einen Container auf, indem er das Schloss an der Stahltür aufbohrte. Ob der Täter letztlich etwas aus der Lagerhalle oder dem Container stahl, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.