In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zugang zu einem Büro im Familienferiendorf Eglofs verschafft. Im Büro entwendete der Täter laut Polizeibericht Geld aus einer Geldkassette in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522 / 98 40, bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.