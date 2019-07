Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag im Zeitraum von Mitternacht bis 5 Uhr an einem in der Franz-Dick-Straße in Ratzenried geparkten, schwarzen Mitsubishi L 200, Pick Up, mit Ravensburger Kennzeichen die Ladeklappe beschädigt. Der Sachschaden beträgt gemäß Polizeibericht etwa 1000 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, zu melden.