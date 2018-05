Umgestürzte Bäume und viel Regen rund um Wangen

Ein paar umgestürzte Bäume und vor allem viel Regen, der ablaufen musste. Ansonsten sei das Gewitter am Mittwochabend rund um Wangen glimpflich abgelaufen . Das ist die Bilanz der Wangener Feuerwehr, wie Sprecher Achim Reißner im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt.

In Eglofs seien ein paar Bäume umgestürzt und Amtzell habe vor allem mit viel Oberflächenwasser zu kämpfen gehabt. Das sei laut Feuerwehrsprecher aber weiter nicht dramatisch gewesen und für ein Gewitter völlig normal. Mit weiteren Vorfällen im Laufe des Feiertags rechne er nicht. Auch in Wangen sei das Gewitter zwar heftig gewesen, passiert sei aber nichts.

Etwas schlimmer hat es laut Polizei dagegen ein paar Nachbargemeinden getroffen. In Bad Waldsee kam es nach einem Blitzeinschlag etwa zu einer Rauchentwicklung an einem Stromverteilerkasten in einem Wohnhaus. und im Raum Lindau hatte das Gewitter überschwemmte Straßen und nasse Kellerräume hinterlassen.

Viele Reaktionen auf das Unwetter hat die Redaktion über Facebook und in der Gruppe „Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn...“ erreicht. Die eingeschickten Videos und Bilder können unter untenstehendem Link nachgeschaut werden. Auch über Kißlegg wütete das Gewitter, wie das beeindruckende Bild einer Leserin beweist.

https://www.facebook.com/schwaebische.allgaeu