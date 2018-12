TV Eisenharz zeigt vielfältiges Können

Engelbert Weber hat sich bei der Turn- und Sportschau am Samstagabend als Prophet erwiesen: Bezug nehmend auf das bevorstehende Wetter erklärte der Vorsitzende des TV Eisenharz (TVE): „Ich rieche schon den Schnee“. Und damit kündigte er auch den ersten Programmpunkt des Abends an: Die Skigymnastik-Gruppe des Vereins, die aus Frauen und Männern jeden Alters besteht, zeigte in der „Aufwärmphase“ ein lebhaftes und konditionsreiches Programm, um gut vorbereitet auf die Piste gehen zu können.

Ein Auftritt, der den zahlreich erschienen Gästen schon reichlich Vorfreude für eine hoffentlich schneereiche Skisaison gemacht hat. Für die nächste Darbietung wurde die sogenannte Airtrack-Bahn auf dem Hallenboden ausgebreitet. Einer riesigen Luftmatratze gleich, sei diese Anschaffung eine ideale Hilfe für die Bodenturner, um weich und sicher zu landen, so Weber. Und die jungen Mädchen der folgenden Gruppe – die Turnerinnen – bewegten sich mit Eleganz und Grazie auf dieser weichen und über fast die Länge der Halle reichenden Matte.

Schon 1933 gab es die erste Frauenriege in Eisenharz

Der TVE ist laut Weber bekannt für seine Frauenriegen. Bereits 1933 sei die erste hier in Eisenharz gegründet worden. Und bis heute scheinen die Teilnehmerinnen viel Freude an der Bewegung zu haben. Dies bewies die Freizeitsportgruppe der Frauen im Folgenden. Sie zeigten einen kleinen Ausschnitt ihrer einmal pro Woche stattfindenden Turnstunde. Tänzerische Bewegungen zu lebhafter Musik ließen erahnen, wie viel Spaß die Damen in so einer Einheit haben.

Die aktiven Mitglieder des Vereins haben immer wieder aufs Neue die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu absolvieren. Für dieses Jahr wurden mehr als 50 Sportler des TVE mit der dazu gehörigen Urkunde geehrt. Einer der Empfänger konnte bereits auf 45 Teilnahmen zurückblicken. Für Familien besteht die Möglichkeit, das Familiensportabzeichen zu machen. Voraussetzung ist, dass mindestens drei Mitglieder daran teilnehmen. Auch hier gab es Ehrungen, die Generationen übergreifend in Empfang genommen wurden. Weber lobte die tolle Gemeinschaft der Mitglieder, die auch im privaten Bereich und mit regelmäßigen Ausflügen bestärkt werde.

Die Gesundheitssportgruppe Pilates zeigte den Gästen, was man mit einem Balance-Pad für Möglichkeiten hat, sein Gleichgewicht zu schulen und das Koordinationsvermögen zu fördern. Geturnt wird barfuß auf dem Wackelkissen und die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig und verbunden mit zahlreichen gymnastischen Bewegungen.

Seit dem vergangenen Sommer dürfen sich die Eisenharzer Vereinsmitglieder auch wieder über eine Tanzgruppe freuen. Bestehend aus jungen Damen zwischen 16 und 19 Jahren gab die Gruppe mit dem Namen „Moonlight“ ihren ersten Auftritt am Samstagabend zum Besten. Und das Publikum bekam eine schwungvolle und temperamentvolle Darbietung zu sehen.

Über steigendes Interesse freut sich die Biker-Gruppe. Inzwischen seien die Teilnehmer in vier Gruppen eingeteilt und sie werden zusammengefasst als „Montagsradler“. Jeder, der Spaß am Radeln hat und Freude die Natur zu entdecken, könne daran teilnehmen – ob mit Strom oder mit eigenem Antrieb. Die schöne Landschaft des Allgäu in der Gemeinschaft mit dem Rad zu entdecken, mache sehr viel Freude, so Tobias Reich, einer der Gruppenleiter.

Absoluter Höhepunkt waren die aktiven Turner. Nicht umsonst bewegen sie sich schon über Jahre in der Dritten Bundesliga. Und ihre Darbietung an Reck, Pferd und am Boden zeugte von großem sportlichen Können. Mit halsbrecherischen Überschlägen, Salti und gekonnten Formationen ernteten die jungen Männer schließlich tosenden Applaus.

Wohl verdient konnten Akteure, Mitglieder und Publikum den Abend bei Verköstigung und in gemütlicher Runde ausklingen lassen.