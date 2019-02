Turnverein überzeugt auch in Fasnet mit sportlicher Leistung

„Let me entertain you“. Mit diesem Lied von Robbie Williams eröffneten die Allgäu-Feagers den Abend und das überwiegend junge Publikum ließ sich nicht lange bitten. Schon nach den ersten Takten herrschte Hochstimmung. Wer bei „Baywatch“ gedacht hat die Rettungsschwimmer von Malibu seien durchtrainiert und nicht zu toppen in Körperbeherrschung, wurde beim ersten Programmpunkt eines besseren belehrt. Die Turner Ü30 präsentierten unter Anleitung von Rettungsschwimmern ein Fitnessprogramm auf Trampolin und Kleingeräten. Da kann es schon mal vorkommen, dass bei der „vereinseigenen Pamela“ die Silikoneinlagen über den Badeanzug rutschen. Meeresrauschen, die Titelmusik von Baywatch, und „Surf in USA“ ließ im ganzen Saal die Wogen höher schlagen. Beim letzten Ball des TVE wurde beanstandet, dass auf der Bühne- außer der Sängerin von Allgäu-Feagers- keine Frau auf der Bühne gewesen sei. Dies sollte heuer anders sein. Die Tanzgruppe „Moonlight“ gab an diesem Abend ihren Debütauftritt. 13 Mädchen im Alter ab 16 Jahren überzeugten das Publikum sowohl tänzerisch als auch choreografisch.

„Den Turnerball gibt es schon ziemlich lange“, so leitete Moderator Guido Stadelmann den nächsten Programmpunkt ein. Aber noch länger gäbe es die Rivalität zwischen Eisenharz und Eglofs. Daher seien Jugendliche auf die Idee gekommen einen Tanzwettbewerb mit Teilnehmern beider Gemeinden zu machen. Auf der Bühne des heutigen Turnerballs wurde dies in die Tat umgesetzt und beide Gruppen schlugen sich mit Bravour. Im Finale tanzten alle zusammen, samt Publikum den Einheitstanz „Macarena“. Für diejenigen, die den Bewegungsablauf des Liedes nicht so beherrschten, stand auf dem Tisch jeder Reihe ein „Vortänzer“.

Blau und voller Körperbeherrschung. So präsentierte sich die Männerriege des Vereins. Im Schwarzlicht und zahlreichen Farbeffekten trommelten die „Blue Men“ lautstark auf ihren Plastiktonnen. Rhythmisch und sprühend vor Energie erzielte auch diese Darbietung einen Volltreffer beim Publikum. Schließlich ging es mit den Turnern unter 30 noch einmal nach Amerika, in den Wilden Westen. Auf dem Seitpferd und an Ringen erzählten die Athleten auf ihre eigene sportliche Weise die Geschichte der „Dreibeinindianer“. Dabei hielt die Gruppe sich selbst bei halsbrecherischen Formationen „fest im Sattel“ . Weder die Cowboys noch die Indianer standen sich bei ihren gekonnten Saltos oder Flick-Flacks in irgendetwas nach. Mit diesem letzten Programmpunkt ging es von „Übersee“ direkt in die hauseigene „Abrissbar“. Für die stimmungsvolle Tanzmusik bis in die späten Abendstunden sorgten auch weiterhin die Allgäu-Feagers.