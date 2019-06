TSV Ratzenried gelingt Wiederaufstieg

Der TSV Ratzenried hat am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A III mit 5:0 gegen Dietmanns/Hauerz gewonnen und kehrt damit als Meister unmittelbar in die Bezirksliga Bodensee zurück. Dem Türk SV Wangen nützte der 4:3-Erfolg gegen den SV Gebrazhofen nichts mehr. Als Vizemeister tritt Wangen im ersten Entscheidungsspiel am Donnerstag, 13. Juni, um 18 Uhr in Waldburg gegen die TSG Bad Wurzach aus der Kreisliga A I an. In die Kreisliga B VI absteigen müssen der TSV Wohmbrechts, die SGM Aitrach/Tannheim und der FC Leutkirch II. Der TSV Heimenkirch II hat am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr in Röthenbach gegen den Sieger des Entscheidungsspiels zwischen dem TSV Stiefenhofen und dem TSV Wohmbrechts II die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Aus der Bezirksliga Bodensee steigen der SC Unterzeil-Reichenhofen, der SV Eglofs und der FC Isny in die Kreisliga A III ab, Vorjahresmeister FC Lindenberg droht dies im Falle einer verlorenen Relegation ebenfalls. Aufsteiger aus den Kreisliga-B-Staffeln sind der SV Waltershofen und der FV Rot-Weiß Weiler II.

TSV Ratzenried – SGM Dietmanns/Hauerz 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 Manuel Schlude (3.), 2:0 Marco Schmidt (32.), 3:0 Raphael Schuppan (42./Eigentor), 4:0, 5:0 Kai Herrmann (78., 81.). – Die Gäste hielten zwar dagegen, doch der frisch gebackene Meister hatte die Partie nach der frühen Führung jederzeit im Griff und sorgte bis zur Pause für die Vorentscheidung. „Es war eine überragende Saison, eine grandiose Leistung, auf die ich sehr stolz bin. Wir waren wahnsinnig konstant und zielstrebig, ein Riesenkompliment ans Team“, sagte TSV-Trainer Markus Steidle, der froh war, die Relegation vermieden zu haben.

Türk SV Wangen – SV Gebrazhofen 4:3 (3:2). – Tore: 0:1 Timo Riess (6.), 1:1 Burak Altas (23.), 1:2 Julian Wechsel (40.), 2:2 Serdar Bayraktar (43.), 3:2 Semih Turban (45. +2), 3:3 Florian Netzer (70.), 4:3 Muhammet Alkin (86.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Selim Genctürk (41./Türk SV). – Am dritten Spieltag kassierte der Türk SV Wangen die einzige Niederlage, dennoch reichte es am Ende nicht zum direkten Aufstieg. „Das ist schon ein bisschen traurig, aber uns war klar, dass Ratzenried sich das nicht mehr nehmen lässt“, sagte Wangens Trainer Orhan Tarhan, der sein Amt zur nächsten Saison an seinen Bruder Ayhan übergeben wird. Gegen die TSG Bad Wurzach sieht er sein Team „nicht chancenlos“; die Qualität, sich durchzusetzen, sei vorhanden.

SV Beuren II – TSV Röthenbach 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 Oliver Knapp (14.), 1:1 Joel Ficociello (32.), 1:2 Oliver Knapp (69.), 2:2 Raphael Mayer (72.).

FC Scheidegg – FC Wangen II 2:2 (0:2). – Tore: 0:1 Nils Langenohl (36.), 0:2 Mohamed Kamara (45.), 1:2 Kilian Wilges (76./Elfmeter), 2:2 Pathy Mandeko (86.).

SV Deuchelried – SGM Aitrach/Tannheim 4:0 (2:0). – Tore: 1:0, 2:0 Manuel Fleschhut (24., 40.), 3:0 Jens Fackler (54./Eigentor), 4:0 Florian Haußmann (71.).

TSV Wohmbrechts – SV Neuravensburg 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 Levin Leonhardt (18.), 0:2 Markus Berle (45. +1), 1:2 Michael Geser (62.), 1:3 Valentin Detzel (80.).

TSV Heimenkirch II gegen FC Leutkirch II wurde wegen Spielermangels aufseiten des FCL abgesagt und mit 3:0 für den TSV gewertet.