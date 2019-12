Trotz hoher Investitionen schafft Argenbühl die „Schwarze Null“ für 2020

Für die Elektrifizierung der Südbahn wurde er extra angehoben und doch war er für einen Lastwagen jetzt zu tief: Ein Muldenkipper, der Bauschutt vom Abriss der Eselsbergbrücke transportiert hatte, ist am Freitagmorgen an dem denkmalgeschützten Fußgängersteg in Biberach hängen geblieben.

Für die Einsatzkräfte war die Bergung äußerst knifflig – und langwierig. Zudem musste der Zugverkehr zwischen Ulm und Friedrichshafen kurze Zeit pausieren.