Traditionelles Osterkonzert der Brass-Band A7

Auch in diesem Jahr ist die Brass-Band A7 unter der Leitung von Thomas Wolf traditionsgemäß am Ostermontag, 22. April, um 17 Uhr im Dorfstadel in Eglofs zu hören. Wie bei den vergangenen Osterkonzerten stehen auch in diesem Jahr anspruchsvolle Werke gepaart mit unterhaltsamen Titeln auf dem Programm, heißt es in der Ankündigung. Einen besonderen Hörgenuss stellen Originalwerke der Brassbandliteratur dar, mit denen das gesamte Spektrum dieser Besetzung erlebbar wird, so insbesondere „To Boldly Go“ von Peter Graham, „Jerusalem“ von Sir Hubert Parry oder der Marsch „The Knight Templar“ von George Allan. Außerdem werden laut des Pressetextes folgende Soli zu hören sein: „Lairg Muir“ für Kornett aus dem Werk „Hymn of the Highlands“, gespielt von Andreas Drews und „All Of Me“ mit Euphoniumsolist Tobias Roggors. Foto: Steffen Oesterle