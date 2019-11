„Trödel dich happy“ beim Mädelsflohmarkt

Zum zweiten Mal in diesem Jahr veranstaltet der SV Eglofs am Freitag, 22. November, einen Mädelsflohmarkt in der Turnhalle Eglofs. Getreu dem Motto „Trödel dich happy“ öffnen die vier Mädels Daniela Wirthensohn, Anja Hege, Angelina Netzer und Sandra Wirthensohn vom Organisationsteam des SV Eglofs pünktlich um 18.30 Uhr die Türen der Turnhalle für alle Schnäppchenjäger und Sparfüchse. Verkauft wird wieder alles was die Damenwelt begehrt: Klamotten, die viel zu schön sind für die Altkleidersammlung, Fehl-Einkäufe, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck und Selbstgemachtes. An den vielen bunten Ständen findet sich für jeden garantiert das, was sein Herz begehrt. Foto: SV Eglofs