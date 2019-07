Tiny-House entsteht in Eisenharz

Auf einem Hof in Eisenharz mit bereits mehreren bestehenden Ferienwohnungen und -häusern wird ein sogenanntes Tiny-House errichtet. Der Bauantrag wurde vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig angenommen.

Das Tiny-House sei in etwa so groß wie ein Mobile-Home, das man von Campingplätzen kenne, erklärte Bauamtsleiter Hans-Peter Hege. „Einem Tiny House auf dem Grundstück können wir so zustimmen. Bei jedem weiteren müsste der Bebauungsplan geändert werden“, so Hege. Das kleine Ferienhaus wird über einen eigenen Anschluss für Wasser und an die Kanalisation verfügen.

Die Nutzungszeit des Hauses ist von Juni bis Oktober geplant.