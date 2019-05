Taktstockübergabe bei Muttertagskonzert

Nicht nur Mütter sind am Samstag, 11. Mai, zum Muttertagskonzert der Musikkapelle Eglofs in die Turn- und Festhalle in Eglofs eingeladen. Mit dem diesjährigen Konzert möchten die Musikanten unter der Leitung von Johnny Ekkelboom laut Ankündigung ein musikalisches Klangerlebnis als Einstimmung zum Muttertag präsentieren. Gemeinsam mit den Zuhörern geht die Kapelle laut Pressemitteilung quer durch fast alle Musikrichtungen. Im ersten Teil des Konzerts werden die Musiker unter anderem zwei Wertungsspielstücke präsentieren, mit denen sie am letzten April-Wochenende erfolgreich beim Wertungsspiel in Scheidegg antraten. Im zweiten Konzertteil taucht die Kapelle in die Welt der Filme ein. Mit „Movie Themes from 1984“ und weiteren bekannten Melodien bis hin zu traditionellen Klängen ist für jeden Zuhörer etwas dabei.

Carina Wachter wird neue Dirigentin

Nach zehn Jahren hat sich Dirigent Johnny Ekkelboom dazu entschieden, den Taktstock an seine Nachfolgerin Carina Wachter zu übergeben. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.mkeglofs.de.