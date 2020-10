SV Eglofs wartet noch auf den ersten Punkt der Saison

Beim Landesliga-Absteiger SG SV Ochsenhausen/TG Bad Waldsee II haben die Volleyballerinnen des SV Eglofs keine Chance gehabt. Die Allgäuerinnen verloren in der Bezirksliga mit 0:3 (18:25, 13:25, 12:25).

Dabei war der SVE laut Mitteilung gut ins Spiel gekommen. Durch konzentrierte Annahmen, starke Angriffe und gute Blockarbeit hielt der SV Eglofs den Satz lange Zeit ausgeglichen. Erst beim Stand von 16:17 musste Eglofs abreißen lassen und die Heimmannschaft setzte sich durch starke Aufschläge ab. Der erste Durchgang ging mit 25:18 an Ochsenhausen/Bad Waldsee.

Mit einem guten Gefühl startete Eglofs in den zweiten Satz. Die gute Leistung des ersten Satzes konnte der SVE aber nicht mitnehmen. Bedingt durch starke Aufschläge und Angriffe der Gegnerinnen und zu viele Fehler auf eigener Seite lief Eglofs gleich einem Rückstand hinterher. Zu spät fanden die SVE-Spielerinnen zurück in den Satz – der zweite Durchgang war eine klare Angelegenheit (13:25). Im dritten Satz gelang es den Eglofserinnen nicht, die Fehlerquote entscheidend zu minimieren. Trotz guter Aktionen in der Abwehr gelang den Volleyballerinnen des SVE am Netz nicht mehr viel und so ging auch dieser Satz deutlich mit 12:25 verloren.

Damit warten die Allgäuerinnen auch nach dem zweiten Spiel in der Bezirksliga noch auf den ersten Punkt. Der Fokus liegt nun auf dem nächsten Spiel am 31. Oktober in eigener Halle gegen den TSB Ravensburg.