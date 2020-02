Suppenessen zugunsten Benachteiligter

Bereits zum sechsten Mal lädt das gemeinnützige Familienferiendorf Eglofs zu der Benefizveranstaltung ein, in der es darum geht, in Not geratenen Familien in der Region zu helfen. Das Suppenessen findet am Sonntag, den 1. März, von 11 Uhr bis ungefähr 14.30 Uhr statt, heißt es in der Ankündigung. Für den symbolischen Eintrittspreis von 20 Euro für Familien (pauschal) und zehn Euro für Erwachsene steht ein reichhaltiges, leckeres Suppenbuffet bereit - Tafelwasser ist dabei genauso inklusive wie Musik und Unterhaltung, Hausführungen und eine lustige und entspannte Zeit im Feriendorf.

Darüber hinaus gibt es Gewinnmöglichkeiten für die teilnehmenden Gäste – unter anderem winken Urlaubsgutscheine und vieles mehr. Die Gewinne werden von vielen Unternehmen der Region zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen des Tages gehen zu 100 Prozent an den Verein „Lichtblick – hilft Familien“ aus Wangen im Allgäu. Lichtblick hilft laut Ankündigung Familien in der Region, kämpft gegen Kinderarmut, springt ein bei Erkrankung oder Tod eines Elternteils, engagiert sich für Kinder mit Behinderungen und vieles mehr. Das Netzwerk der regionalen Unternehmen, das mittlerweile durch diese Aktion entstanden ist, hat im vergangenen Jahr laut Mitteilung beim Suppenessen für Familien“ rund 2000 Euro an Spenden gesammelt.

Der Einlass ist ab elf Uhr, eine Stunde später eröffnet das Suppenbüfett. Die Landfrauen backen Brot, und es gibt Kaffee und Kuchen zugunsten der vierten Klasse der Grundschule Eglofs. Die Scheckübergabe an den Verein Licchtblick beginnt um 14 Uhr.