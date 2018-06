Standort in Ratzenried ist fix, in Eglofs wird noch gesucht

In der Gemeinderatssitzung vom Mittwoch hat die Argenbühler Verwaltung neben dem Seitz-Grundstück und dem Grundstück Siloah in Eglofstal drei weitere Standorte in Eglofs zur Aufstellung von Wohncontainern für die Erstunterbringung von 40 Flüchtlingen vor. Die Entscheidung darüber soll im Januar getroffen werden. Derweil ist der Standort in Ratzenried fix.

„Wir haben uns geeinigt, der Landkreis hat das Gästehaus Anfang der Woche übernommen“, so Nobert Güthling auf Nachfrage der SZ. Der Geschäftsführer des im Ratzenrieder Schloss ansässigen Humboldt-Instituts hatte das Gebäude an der Wangener Straße dem Kreis als Flüchtlingsunterkunft angeboten (die SZ berichtete mehrfach). In den vergangenen Wochen liefen noch Gespräche, wer die Kosten der dafür nötigen Umbauten trägt. Diese Verhandlungen sind nun abgeschlossen, denn, so Güthling, „die Schlüssel sind bereits übergeben, die ersten Handwerker waren auch schon da“. Der Mietvertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren plus Option auf eine Verlängerung werde demnächst unterschrieben. Der Kreis rechnet mit dem Bezug durch die Flüchtlinge ab März 2016. In der jüngsten Sitzung des Argenbühler Rats am Mittwochabend war dies jedoch – zumindest im öffentlichen Teil – kein Thema.

Vielmehr ließ Bürgermeister Roland Sauter allgemein verlauten: „Die Lage spitzt sich zu.“ Und teilte dann die neuesten Zahlen zur Unterbringung von Asylbewerbern in der Gemeinde Argenbühl mit: „Bis Mitte 2016 müssen wir für 246 Personen Raum schaffen. Davon fehlen uns bislang 107 Plätze.“ Der Schultes schloss die Notwendigkeit nicht mehr aus, dem Landkreis im zweiten Quartal des kommenden Jahres „eine Turnhalle zur Erstunterbringung anbieten zu müssen“.

Dann war es an Bauamtsleiter Hans-Peter Hege, die insgesamt fünf für Eglofs infrage kommenden Standorte für das Aufstellen von Containern vorzustellen. Darin eingeschlossen waren auch die Grundstücke am Ortsrand von Eglofs-West und in Eglofstal, die bereits bei der Bürgerinformation im November 2015 thematisiert worden waren. Hinzu kam jetzt der „Alte Sportplatz“ in Eglofs, dessen Grund der katholischen Kirche gehört und für dessen Umnutzung „erste Gespräche gelaufen sind“. Allerdings müsste dann, so war zu erfahren, „die Verwendung als Ausweich-Sportplatz aufgegeben werden“. Der ins Auge gefasst „Tobelparkplatz“ bedingt laut Hege „die Schaffung von Ersatzparkplätzen entlang der Freien Bauernstraße“. Mit Blick in Richtung des Geländes westlich des Friedhofs, das sich unmittelbar an die Leichenhalle anlehnt, bestehe hier die dringende Forderung „nach Einhaltung der Pietät für Friedhof und Friedhofsbesucher“, so Hege.

Infoabend in Eglofs geplant

In diesem Zusammenhang machte Gemeinderat Georg Deiß darauf aufmerksam, dass in Eglofs parallel dazu nach Baulücken Ausschau gehalten werden müsste, die den Bau dauerhafter Gebäude für eine Anschluss-Unterbringung zuließen. Das sah auch Kollege Josef Jehle so. Dieser glaubte, dass der „richtige Weg“ nur zusammen mit der Bevölkerung zu beschreiten sei.

Zudem warf er die Frage auf: „Tun wir uns einen Gefallen, wenn wir 40 Personen in einen dunklen Winkel stecken?“ Besser wäre es, so Jehle weiter, „wenn man die Flüchtlinge in die Mitte des Dorfes bringt, wo man sie sieht und sie helfend aufnehmen kann“. Positiv trat Bürgermeister Sauter dem Vorschlag der Eglofser Gemeinderäte entgegen, kurzfristig einen Info-Abend zu initiieren und schloss daraus: „Wir von der Verwaltung kommen dann gerne hinzu.“