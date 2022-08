Spezialtraining für Feriendorfkinder in Eglofs

Das bundesweite Sozialprojekt Fußballcamp des Vereins „Aktion Fussballtag“ hat am vergangenen Donnerstag halt im Feriendorf in Eglofs gemacht. Wie der Veranstalter mitteilt, nahmen Kinder zwischen sechs und 13 Jahren teil.

„Insbesondere in den aktuell schweren Zeiten freut es uns besonders, dass wir den Kindern wieder eine besondere Freude mit dem Firma-Jakob-Kälte-und-Klima-Fußballtag schenken durften“, wird die Vereinsvorsitzende Ann-Kathrin Eller in der Pressemitteilung zitiert. Trainiert wurde auf dem Sportplatz in Eglofs.

Wie der Verein weiter mitteilt, trainierten Christian Klose vom Fußballclub St. Pauli und der Initiator der Aktion Jo Eller mit den Kindern wie in der Bundesliga: Kurzpass-Spiel, Koordination, Torschuss und vieles mehr. Der krönende Abschluss sei ein „Champions-League“-Turnier gewesen.

Örtliche Sponsoren stifteten jedem Kind ein Trikot und einen Ball. Neue Tore für den Bolzplatz habe das Kinderdorf ebenfalls bekommen. Das Ziel der Vereins ist es eigenen Angaben nach, den Teamgeist zu fördern, die Kinder zu motivieren, sich mehr zu bewegen, und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.