SoLaWi lädt zum Schnuppermittag

In der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) Baldenhofen läuft es, auch in solch einem schwierigen Jahr, rund. Das Familienunternehmen von Marion Stadler und Klaus Vochezer baut auf einem knappen Hektar Gemüse an und vermarktet die komplette Ernte über die SoLaWi Baldenhofen. Die Mitglieder werden auch Ernteteiler genannt, da die gesamte Ernte zu gleichen Teilen zwischen den Mitgliedern verteilt wird. So gab es vergangene Woche zum Beispiel Kartoffel, Karotten, Gurken, Tomaten, Zucchini, Blumenkohl, Mangold, Knoblauch, Zwiebel, Lauchzwiebel, Salat, Schnittlauch und Petersilie in jeder Kiste. Die Kisten werden Freitag Nachmittag bereit gestellt und können von jedem*r Ernteteiler*in abgeholt werden.

„Dieses Jahr hatten wir sehr viel Glück“, berichten Marion Stadler und Klaus Vochezer. „Es sind bereits zwei schlimme Unwetter knapp an uns vorbei gezogen, wobei es in den benachbarten Dörfern zu schweren Hagelschäden kam. Bei Hagel, wo es zu Schäden an Autos und Gebäuden kommt, wäre das empfindliche Gemüse wahrscheinlich komplett zerstört. Bei einer Missernte müssten die Landwirte allerdings nicht alleine dafür aufkommen. Vielmehr würden alle Ernteteiler ein solches Ereignis gemeinschaftlich tragen.

Für Interessierte lädt die SoLaWi Baldenhofen am Samstag, 4.September zu einem Schnuppermittag mit Kaffee und Kuchen ein. Ab 13 Uhr werden Eselkutschfahrten angeboten und um 14 und 16 Uhr gibt es Ackerführungen.

Adresse: Baldenhofen 4, Argenbühl.