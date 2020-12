So war Ratzenried unter dem Hakenkreuz

Anlässlich „75 Jahre Ende 2. Weltkrieg“ hat Berthold Büchele in einem Buch die Zeit zwischen 1918 und 1950 aus der Sicht der Ratzenrieder Dorfbewohner beschrieben. Während meistens nur allgemein daran erinnert wird oder an das Schicksal von Städten dieser damaligen Zeit, gebe es kaum Dokumente, wie die Bewohner, einzelne Soldaten und Flüchtlinge eines Dorfes die Kriegszeit erlebten, heißt es in der Pressemitteilung.

Grundlage für dieses Buch waren die Dorfchronik sowie zahlreiche schriftliche Dokumente und Befragungen von mehr als 30 Zeitzeugen. Im ersten Teil wird die schwierige Lage nach dem 1. Weltkrieg, der Aufstieg der Nazis in Deutschland und der Konflikt der gegnerischen Parteien im Dorf beschrieben. Dabei seit es laut des Schreibens interessant, dass im Dorf der Nationalsozialismus bei weitem nicht die Rolle spielte wie in den Städten und im Reich.

Im 2. Teil wird die Zeit des 2. Weltkriegs dargestellt, wie ihn die Dorfbewohner und Ratzenrieder Soldaten erlebten, im 3. Teil die Zeit der Besatzung. Der 4. Teil enthält eine Liste aller Kriegsteilnehmer, der Heimkehrer, Gefallenen und Vermissten und beschreibt an vielen Beispielen deren Einzelschicksale. Der 5. Teil erzählt von Menschen, die nach Flucht und Vertreibung in Ratzenried eine neue Heimat fanden.

Viele Bilder geben entsprechendes Anschauungsmaterial. Durch das Buch soll den letzten Überlebenden und auch den nachfolgenden Generationen erzählt werden, wie sich diese schwere Zeit im Dorf ausgewirkt hat. Das Buch könne auch als Beispiel für andere Dörfer im Allgäu gelten, so der Pressebericht weiter.

Das Buch ist ab Samstag, 5. Dezember, erhältlich bei Berthold Büchele, Humpissweg 28 in Ratzenried, Telefon 07522 / 3902, sowie in den Buchhandlungen. Es hat 140 Seiten und kostet 15 Euro.