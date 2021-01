So verlief das virtuelle Jahr 2020 beim Männerchor Eglofs

„In diesem Jahr ist nichts, wie es gewöhnlich ist. 2020 hat Vereine, Verbände sowie die Sängerinnen und Sängern an viele Grenzen gebracht, aber auch viel Kreativität und Ideenfreude zu Tage gefördert.“ – Diese Zeilen in einem Newsletter des „Schwäbischen Chorverbandes“ träfen auch „eins zu eins auf den Männerchors Eglofs zu“, berichtet Schriftführer Richard Karg in seinem Jahresrückblick.

Die Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts hätten für den Verein verheißungsvoll am 6. Januar mit der Mitgestaltung des Drei-König-Gottesdienstes der Pfarrei St. Martinus und einem Ständchen zum 95. Geburtstag von Ehrenmitglied Anton Bischofbeger begonnen. „Aber schon kurz danach schwebte das Corona-Schwert über Deutschland und der ganzen Welt, was Veränderungen für unseren Chor mit sich brachte, welche wir uns zu dieser Zeit noch gar nicht vorstellen konnten.“

Schon mit dem 10. März, als die letzte Präsenzprobe vor Frühjahr und Sommer stattfand, hätten sich sämtliche Diskussionen erübrigt, den Chor aufzuteilen oder in Etappen zu singen. Ende März tagte der Vorstand um Gerhard Rauch erstmals digital, um die künftigen Aktivitäten unter Corona zu besprechen.

Als vorteilhaft habe sich erwiesen, dass schon seit 2018 eine Internet-Cloud genutzt wird, weshalb Chorleiter Sebastian Kaufmann, hauptberuflich Musiklehrer am Gymnasium in Isny, Anfang April relativ einfach den „Cyberchor“ starten konnte. „Wir bekamen die Tondateien unseres aktuellen Programms online, mit denen wir zu Hause am Bildschirm unsere ’Chorona-Probe’ abhalten konnten“, berichtet Schriftführer Karg.

Aufgrund „unzähliger Informationen“ seitens der Kommune, von Oberschwäbischem und Schwäbischem Chorverband sowie der vielen Vorschriften und Regeln in der „Covid-19-Situation“ sei es „nicht ganz einfach“ gewesen, in diversen Online-Vorstands- und Ausschuss Sitzungen immer einen gemeinsamen Konsens zu finden. „Eigentlich wurden immer nur bevorstehende Termine abgesagt“, schreibt Karg. Und die Sänger trafen sich wie gewohnt Dienstagabends, allerdings virtuelle zum „Online-Rose-Stammtisch“ (benannt nach dem Vereinslokal), „um die Chorgemeinschaft zu pflegen und sich auszutauschen“.

Am 30. Juni war unter Hygiene- und Abstandsvorschriften die erste Probe auf der Freilichtbühne im „Stillen Winkel“ in Eglofs möglich. Ab 21. Juli probte der Gesamtchor nach vorheriger Anmeldung mit maximal 20 Sängern, und da sich die Corona-Situation entspannt hatte, konnte am 4. September im großen Sonnensaal in Eisenharz die Generalversammlung nachgeholt werden. Als Finanzvorstand wurde Günther Böhm neu gewählt, als Chorvorstand Michael Kränzle, der wegen abendlicher Dunkelheit und frischerer Temperaturen ab September die Abbindehalle seiner Zimmerei zur Chorprobe anbot. „Somit konnten wir unter Dach und mit Licht unserer Probenarbeit nachgehen, doch schon am 20. Oktober sollte unsere letzte Präsenz-Chorprobe für dieses Jahr sein“, bedauert Schriftführer Karg. Am Wochenende davor sei „unter strengsten Hygiene-und Abstandsregeln“ zwar noch zwei Tage intensiv geübt worden, dies aber schon „wohl wissend, dass wir in diesem November keine Konzerte-Revue singen sollten, obwohl das Programm schon fast fertig war.“

Fortan wurden „fleißig Weihnachtslieder“ vorbereitet. Dazu habe Chorleiter Kaufmann „in der Rekordzeit von knapp zwei Wochen das Programm für unseren Cyberchor aus dem Boden“ gestampft. Die erste Online-Probe am 10. November fand in der Hoffnung statt, „doch noch das ein oder andere Weihnachtssingen im Freien durchführen zu können, doch leider wurde schon Ende November klar, dass wir dieses Jahr nicht mehr gemeinsam auftreten werden“, schreibt Karg und hofft, „getreu unserem Liedgut – Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 2021 kommen mag –, dass alle Chormitglieder gesund im neuen Jahr wieder unserer gewohnten Chorarbeit und Auftritten nachgehen können“.