So lief einer der letzten Hexenprozesse im Allgäu ab – auch vom Teufel war dabei die Rede.

Von Schwäbische Zeitung

Drei Menschen sind am Sonntagvormittag in Wain bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine Frau musste an der Unfallstelle wiederbelebt werden.

Gegen 10.45 Uhr befand sich ein Ehepaar aus Schwendi auf einer Ausfahrt mit einem Porsche-Oldtimer der Baureihe 356. In der Ortsmitte von Wain wurde das historische Fahrzeug frontal von einem Mazda gerammt. Nach Polizeiangaben war der Fahrer dieses Wagens aus der Kirchstraße nach rechts in die Poststraße eingebogen;