Von Schwäbische Zeitung

Das Millionen-Vorhaben am Neu-Ulmer Donau-Ufer ist geplatzt: Es wird keinen Barfüßer-Neubau geben.

Das teilte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) dem Neu-Ulmer Stadtrat in einer nicht öffentlicher Sitzung mit. Die Barfüßer Gastronomie-Betriebs GmbH & Co. KG habe ihr Angebot, eine neue Barfüßer-Hausbrauerei in der Paulstraße 4 in Neu-Ulm zu bauen, zurückgezogen, erklärte die Stadt Neu-Ulm am Tag darauf in einer Pressemitteilung.