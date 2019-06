Siggener Pfarrhaus wird zum Showroom der Geschichte

Eine „Archivalienausstellung“ plant der Geschichtsverein Siggen zum Dorffest anlässlich des 925-jährigen Bestehens des Dorfs. Was sich hinter dem etwas sperrigen Begriff verbirgt und was beim Jubiläumsdorffest am 23. Juni sonst noch geboten wird, haben Vereinsvertreter der „Schwäbischen Zeitung“ vorab verraten.

„Es ist sensationell.“, findet Ingrid Brauchle aus dem Vorstandsteam der Geschichtsfreunde Siggen. Nachdem das im Ort untergebrachte Privatarchiv des Fürsten zu Windisch-Graetz jahrzehntelang geschlossen war und beinahe in Vergessenheit geraten ist, konnten die Hobby-Historiker vor kurzem, in fachkundiger Begleitung des Diplomarchivars Reiner Falk vom Kreisarchiv Ravensburg, einen Tag darin verbringen. Nun wollen sie ausgewählte Exponate der Öffentlichkeit zeigen.

Dabei erwarte Interessierte keineswegs Alltägliches, sondern bedeutende Originale aus und über das Dorf, so der Verein. Anhand von Schriftstücken aus dem Archiv wolle man darstellen, wie die ehemalige Herrschaft Siggen von 1400 bis ins 18. Jahrhundert verwaltet wurde. Die „Maiengebote“ stellten beispielsweise jährlich neue und immer detailliertere Regelungen für die Herrschaft auf. „Da ist immer im Mai einer mit der Trommel vor der Kirche gestanden und hat verkündet was geht und was nicht.“, hält Wolfgang Haas, Vorstandsmitglied der Geschichtsfreunde, vor Augen.

Auch Dokumente über Siggener Bauern, die beim Fälschen von Münzen ertappt wurden, werden gezeigt. „Die mussten das Land verlassen.“, weiß Haas. „Wurden also zum Beispiel nach Christazhofen ausgewiesen.“ Gefunden wurden die gefälschten Münzen übrigens erst neulich in der Wallfahrtskirche Pfärrich. Sie werden neben Karten, Schriftstücken und historischen Maut- und Zolltafeln auch ausgestellt. Authentische Vitrinen aus Holz für die Ausstellung haben die Geschichtsfreunde Klaus Felder und Martin Bentele eigens angefertigt. Geschichtsfreund Hermann Schwarz hat die historischen Dokumente übersetzt; Diplomarchivar Falk erstellte davon wiederum Übertragungen in heute verständliches Deutsch. Für Fragen steht bei der Ausstellung zudem Herr Kees, Experte vom Landratsamt, parat. Anschaulich soll das Leben im historischen Siggen mit einem Mittelalterlager gemacht werden. „Bälgerbelustigung“ – sprich Kinderbetreuung – inklusive.

Parallel zum 925. Dorfjubiläum feiert die Musikkapelle Siggen ihr 70-jähriges Bestehen ebenfalls mit einer kleinen Ausstellung im Pfarrhaus. Die Landfrauen haben einen Flohmarkt organisiert.