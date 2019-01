Siggener Jubiläumsjahr ist eröffnet

Das wird eine lange Geburtstagsfeier: Die Siggener wollen das 925-jährige Bestehen ihres Dorfes mit einem Jubiläumsjahr feiern. Den Auftakt dazu gab es am Sonntag beim Patrozinium in der Kirche Sankt Sebastian und anschließendem Beisammensein im Pfarrhaus.

„Unser Patrozinium ist heute die Ouvertüre zu einem besonderen Jubiläum“, begrüßte Pfarrer Rupert Willburger die Gläubigen. Mit einer Veranstaltungsreihe wollen die Siggener dem Dorfjubiläum das ganze Jahr über gedenken. Die Feierlichkeiten mit einem Festgottesdienst zu eröffnen sei kein Zufall. Willburger stellte fest: „Heimatgeschichte ist immer auch Kirchengeschichte.“

Besonders in Siggen habe die Dorfgemeinschaft und die Kirche seitjeher eine enge Verbundenheit. „Deutlich wird das zum Beispiel in den Pfeilen des heiligen Sebastian, die sich bis heute auf dem Siggener Wappen befinden“, wusste der Priester zu berichten. Der Märtyrer sei auch heute noch ein Vorbild im Glauben „in einer Zeit, in der bildlich gesprochen, auch wieder Pfeile fliegen.“

In den Gottesdienst integriert war auch der selten gespendete Segen mit der Siggener Sebastians-Reliquie. Festlich gestaltet wurde die Eucharistiefeier vom örtlichen Kirchenchor und einer Abordnung der Musikkapelle. Sie läuteten das Jubiläumsjahr gleichsam mit Pauken und Trompeten ein.

Was der Eröffnung folgt? „Uns war es wichtig, dass wir kein großes Fest, kein riesen Fass aufmachen“, erklärte Ingrid Brauchle nach dem Gottesdienst im Siggener Pfarrhaus. Sie ist im Vorstand der Geschichtsfreunde und für die Siggener im Argenbühler Gemeinderat. „Wir wollen mit kleinen Aktionen – ganz nach unseren Möglichkeiten – das ganze Jahr über auf das Thema hinweisen.“

So soll beispielsweise am 23. Juni beim Dorffest eine Ausstellung zum Jubiläum im Pfarrhaus eröffnet werden. Zu bestaunen sein wird dort unter anderem die Schenkungsurkunde aus dem Ratzenrieder Pfarrarchiv, in der das Dorf 1094 erstmals als „Siggun“ erwähnt wurde. Außerdem hat Brauchle die Idee zu einer Nacht der Geschichte, einem Vortragsabend in der Dorfkirche. „Der Gedanke kam mir, als im Gottesdienst von der Verbundenheit zwischen Dorf und Kirche die Rede war.“

Geplant werden die Veranstaltungen von einem neu ins Leben gerufenen Gremium, gebildet aus Vertretern der fünf Siggener Gruppierungen Geschichtsverein, Musikkapelle, Landjugend, Landfrauen und Kirchenchor. Sie laden am 17. August zum historischen Mittelalterlager in den Schlossgarten ein. „Das wollen wir alles selber machen.

Ohne wandernde Schaustellergruppen, wie man sie bei Mittelalterfesten oft sieht“, verrät Wolfgang Haas, ebenfalls Vorstand der Geschichtsfreunde, über die Planungen. Abschluss der Veranstaltungsreihe soll dann der jährliche Weihnachtsmarkt sein, der sich seit zwei Jahren „im mittelalterlichen Gewand“ präsentiert.