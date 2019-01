Sieben Einsätze in 2018

Bei der alljährlichen Abteilungsversammlung der Eglofser Feuerwehr hat Abteilungskommandant Wolfgang Kempter über die sieben Einsätze mit gesamt 85 Stunden im Jahr 2018 informiert. Die Abteilung Eglofs umfasst 41 Mann.

Zudem war im vergangenen Jahr die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses mit einem Tag der offenen Tür ein großes Thema, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Die Abteilung habe Eigenleistungen von 1400 Stunden erbracht, so Kempter. Die gesamten Baukosten hätten 776 000 Euro bei einem Zuschuss von 170 000 Euro betragen. Neben den Einsätzen wurden auch Verkehrsregelungen durchgeführt. Es wurden Lehrgänge zum Truppführer und zur Atemschutzwärmegewöhnung absolviert wie auch Teilnahmen bei der Verbandsversammlung und einem Führungskräfteseminar. Beim Ausblick auf 2019 nannte er als nächste große Veranstaltung den Feuerwehrball am 1. März.

Zudem betonte er, dass die Feuerwehr nach einem Betreuer der Jugendfeuerwehr suche.

Schriftführer Dietmar Müller vervollständigte den Jahresrückblick durch seinen Bericht. Es folgte der Bericht des Kassenwarts Siegfried Dieing, Kassenprüfer Florian Milz bescheinigte ihm eine ordnungsgemäß geführte Kasse. Bürgermeister Roland Sauter führte die Entlastung der Wehrleitung durch, die einstimmig erfolgte. Wolfgang Kempter wurde bei der Wahl als Abteilungskommandant ebenso bestätigt wie Arnold Netzer als sein Stellvertreter.